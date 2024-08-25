РФ начала запускать дроны подключенные оптоволокном. Так они избегают РЭБ25.08.24
На поле боя в Украине были зафиксированы единичные случаи применения российскими силами FPV-дронов, работающих с использованием оптоволоконных кабелей. Эти беспилотники устойчивы к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что открывает новую главу в так называемой «войне дронов» между Украиной и россией.
Первое подтверждение того, что россия использует такие дроны, появилось еще в марте, когда украинским силам удалось захватить один из прототипов. Однако только в этом месяце начали появляться видеозаписи, где якобы показаны системы с оптоволоконными кабелями, используемые в бою.
Некоторые из таких видеозаписей, демонстрирующих атаки этих беспилотников на украинские силы, были опубликованы в открытых источниках через разведывательные учетные записи в социальных сетях.
Платформа United24, занимающаяся сбором средств на разработку беспилотников, заявила, что в Курске были замечены дроны с оптоволоконным наведением. Это событие стало первым известным использованием подобного оружия в бою.
Одной из главных особенностей таких дронов является их устойчивость к средствам РЭБ и глушению радиосигнала, а также стабильная связь с оператором даже в сложных условиях. Тем не менее, остается неясным, будут ли такие дроны поставлены на массовое производство, хотя известно, что некоторые иностранные компании ранее экспериментировали с разработкой подобных беспилотников, оснащенных кабельными катушками.
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РФ начала запускать дроны подключенные оптоволокном. Так они избегают РЭБвойна дрон
На поле боя в Украине были зафиксированы единичные случаи применения российскими силами FPV-дронов, работающих с использованием оптоволоконных кабелей
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