РФ начала запускать дроны подключенные оптоволокном. Так они избегают РЭБ

На поле боя в Украине были зафиксированы единичные случаи применения российскими силами FPV-дронов, работающих с использованием оптоволоконных кабелей. Эти беспилотники устойчивы к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что открывает новую главу в так называемой «войне дронов» между Украиной и россией.

Первое подтверждение того, что россия использует такие дроны, появилось еще в марте, когда украинским силам удалось захватить один из прототипов. Однако только в этом месяце начали появляться видеозаписи, где якобы показаны системы с оптоволоконными кабелями, используемые в бою.

Некоторые из таких видеозаписей, демонстрирующих атаки этих беспилотников на украинские силы, были опубликованы в открытых источниках через разведывательные учетные записи в социальных сетях.

Платформа United24, занимающаяся сбором средств на разработку беспилотников, заявила, что в Курске были замечены дроны с оптоволоконным наведением. Это событие стало первым известным использованием подобного оружия в бою.

Одной из главных особенностей таких дронов является их устойчивость к средствам РЭБ и глушению радиосигнала, а также стабильная связь с оператором даже в сложных условиях. Тем не менее, остается неясным, будут ли такие дроны поставлены на массовое производство, хотя известно, что некоторые иностранные компании ранее экспериментировали с разработкой подобных беспилотников, оснащенных кабельными катушками.