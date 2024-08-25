російська федерація почала запускати безпілотники, підключені оптоволокном. Таким чином вони уникають РЕБ25.08.24
На полі бою в Україні було зафіксовано поодинокі випадки застосування російськими силами FPV-дронів, які працюють з використанням оптоволоконних кабелів. Ці безпілотники стійкі до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), що відкриває новий розділ у так званій “війні дронів” між Україною та росією.
Перше підтвердження того, що росія використовує такі дрони, з’явилося ще у березні, коли українським силам вдалося захопити один із прототипів. Однак лише цього місяця почали з’являтися відеозаписи, де нібито показані системи з оптоволоконними кабелями, які використовуються у бою.
Деякі з таких відеозаписів, які демонструють атаки цих безпілотників на українські сили, було опубліковано у відкритих джерелах через розвідувальні облікові записи у соціальних мережах.
Платформа United24, що займається збором коштів на розробку безпілотників, заявила, що в Курську були помічені дрони з оптоволоконним наведенням. Ця подія стала першим відомим використанням подібної зброї у бою.
Однією з головних особливостей таких дронів є їхня стійкість до засобів РЕБ та глушення радіосигналу, а також стабільний зв’язок з оператором навіть у складних умовах. Проте залишається незрозумілим, чи будуть такі дрони поставлені на масове виробництво, хоча відомо, що деякі іноземні компанії раніше експериментували з розробкою подібних безпілотників, оснащених кабельними котушками.
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