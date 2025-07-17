Режим энергосбережения Windows 11 станет более адаптивным17.07.25
Ранее энергосбережение в Windows 11 работало по простой схеме: при падении заряда аккумулятора ниже определённого порога — например, до 20% — система автоматически снижала яркость экрана, уменьшала нагрузку на процессор, отключала визуальные эффекты и ограничивала фоновую активность. Всё это делалось для продления времени работы от батареи.
Теперь Microsoft изменила подход. В тестовых сборках Windows 11 ещё несколько недель назад энтузиасты заметили новый «адаптивный» режим энергосбережения, но тогда он работал нестабильно. С выходом сборки Windows 11 Canary 27898 функция впервые стала доступна для предварительного использования на ноутбуках и планшетах.
В отличие от прежнего метода, адаптивный режим принимает во внимание не только уровень заряда, но и другие параметры — текущее энергопотребление, нагрузку на систему и наличие подключения к сети. То есть энергосбережение может включаться и при высоком уровне заряда, если система считает это целесообразным. При этом яркость экрана не снижается, что может быть важно для удобства работы.
Не по умолчанию
Как отмечается в официальных примечаниях к сборке, адаптивный режим пока не включён по умолчанию. Пользователю нужно активировать его вручную в разделе Параметры > Система > Питание и аккумулятор. Тем не менее Microsoft уже экспериментирует с автоматическим включением этой функции для отдельных участников программы Windows Insider. Отключить её также можно вручную.
Появление адаптивного энергосбережения совпадает с волной критики Windows 11 за неэффективное использование ресурсов и слабую оптимизацию под портативные устройства, включая игровые консоли. В ответ на эти замечания Microsoft также анонсировала упрощённую версию Windows 11, ориентированную на мобильные игровые платформы.
Новая функция может продлить автономную работу ноутбуков и планшетов, но в долгосрочной перспективе — это также шаг в сторону более гибкого управления ресурсами, в зависимости от конкретного сценария использования.
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