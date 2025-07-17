Режим енергозбереження Windows 11 стане більш адаптивним

Раніше енергозбереження в Windows 11 працювало за простою схемою: при падінні заряду акумулятора нижче за певний поріг — наприклад, до 20% — система автоматично знижувала яскравість екрану, зменшувала навантаження на процесор, відключала візуальні ефекти і обмежувала фонову активність. Все це робилося для продовження роботи від батареї.

Тепер Microsoft змінила підхід. У тестових збірках Windows 11 ще кілька тижнів тому ентузіасти помітили новий «адаптивний» режим енергозбереження, але він працював нестабільно. З виходом збірки Windows 11 Canary 27898 функція вперше стала доступною для попереднього використання на ноутбуках та планшетах.

На відміну від колишнього методу, адаптивний режим бере до уваги не лише рівень заряду, а й інші параметри — поточне енергоспоживання, навантаження на систему та підключення до мережі. Тобто енергозбереження може включатися і за високого рівня заряду, якщо система вважає це доцільним. При цьому яскравість екрана не знижується, що може бути важливим для зручності роботи.

Не за замовчуванням

Як зазначається в офіційних примітках до збирання, адаптивний режим поки не включений за умовчанням. Користувачеві потрібно активувати його вручну в розділі Параметри > Система > Живлення та акумулятор. Тим не менш, Microsoft вже експериментує з автоматичним включенням цієї функції для окремих учасників програми Windows Insider. Вимкнути її також можна вручну.

Поява адаптивного енергозбереження збігається з хвилею критики Windows 11 за неефективне використання ресурсів та слабку оптимізацію під портативні пристрої, включаючи ігрові консолі. У відповідь на ці зауваження Microsoft анонсувала спрощену версію Windows 11, орієнтовану на мобільні ігрові платформи.

Нова функція може продовжити автономну роботу ноутбуків і планшетів, але в довгостроковій перспективі це також крок у бік більш гнучкого управління ресурсами, залежно від конкретного сценарію використання.