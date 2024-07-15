Резерв+, ЦНАП или ТЦК. 16 июля 2024 – последний день для обновления военно-учетных данных15.07.24
16 июля 2024 – последний день для обновления военно-учетных данных для военнообязанных украинцев. После 16 июля ТЦК начнут посылать повестки по почте на последнее известное место регистрации. Ее сочтут врученной, даже если отказаться от получения и не подписывать.
Далее будет отправлена еще одна повестка и по неприбытии начнется процедура привлечения к ответственности. В случае невыполнения – штраф 17-25 тысяч гривен. За неуплату – арест имущества, ограничение в праве управлять автомобилем.
Подать регистрационные данные в ТЦК и базу Оберег можно через смартфон. Граждане в смартфоне смогут загрузить информацию о себе через программу «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов.
По информации Минобороны, обновление данных через приложение не предусматривает автоматической выдачи направления на ВВК (военно-врачебная комиссия). Такое направление может быть выписано впоследствии, если потребуется.
С середины июня приложение Резерв+ получило электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как и физический. Уполномоченные лица могут отсканировать QR-код и проверить его онлайне в базе Оберег.
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Резерв+, ЦНАП или ТЦК. 16 июля 2024 – последний день для обновления военно-учетных данныхвойна закон приложения события в Украине
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