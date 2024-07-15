Резерв+, ЦНАП чи ТЦК. 16 липня 2024 року – останній день для оновлення військово-облікових даних15.07.24
16 липня 2024 року – останній день для оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних українців. Після 16 липня ТЦК почнуть надсилати повістки поштою на останнє відоме місце реєстрації. Її вважатимуть врученою, навіть якщо відмовитися від отримання та не підписувати.
Далі буде відправлено ще один порядок денний і після неприбуття почнеться процедура притягнення до відповідальності. У разі невиконання – штраф 17-25 тисяч гривень. За несплату – арешт майна, обмеження у праві керувати автомобілем.
Подати реєстраційні дані до ТЦК та бази Оберіг можна через смартфон. Громадяни у смартфоні зможуть завантажити інформацію про себе через програму “Резерв+” для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.
За інформацією Міноборони, оновлення даних через програму не передбачає автоматичної видачі направлення на ВЛК (військово-лікарська комісія). Такий напрямок може бути виписано згодом, якщо буде потрібно.
З середини червня додаток Резерв+ отримало електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і фізичний. Уповноважені особи можуть відсканувати QR-код і перевірити його онлайн в базі Оберіг.
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