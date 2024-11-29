Renault выпустила электрический грузовик E-Tech T с запасом хода 600 км29.11.24
Renault Trucks анонсировала выпуск электрогрузовика E-Tech T с запасом хода до 600 км, который станет доступным для заказов в конце 2025 года, а серийное производство начнется в 2026 году. Новый грузовик Renault E-Tech T предназначен для дальних перевозок и будет производиться на заводе в Бурк-ан-Бресс, Франция.
- Запас хода: до 600 км благодаря усовершенствованной системе e-axle, которая размещает все компоненты привода в задней части, освобождая место для дополнительных батарей.
- Батареи: ожидается установка восьми модулей с суммарной емкостью около 800 кВт·ч (против 540 кВт·ч у текущих моделей серии E-Tech T).
- Целевая аудитория: перевозчики, которым необходим электрический грузовик для дальних маршрутов.
Renault Trucks также подчеркивает, что увеличенные батареи добавляют вес, что может снизить грузоподъемность и увеличить углеродный след. Компания предлагает индивидуальный подход к выбору конфигурации батарей в зависимости от реальных нужд клиента.
Конкуренция:
- Volvo Trucks (также входящая в Volvo Group) готовит аналогичную модель, запланированную к выпуску в 2025 году.
- Daimler Truck уже начала производство Mercedes-Benz eActros 600, который также способен преодолевать до 600 км на одном заряде.
- Другие игроки, включая MAN, Iveco и DAF, активно разрабатывают свои решения в сегменте электрогрузовиков для дальних перевозок.
Эти разработки отражают растущую конкуренцию на европейском рынке электрического транспорта и акцент на переход к экологически чистым технологиям.
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Renault выпустила электрический грузовик E-Tech T с запасом хода 600 км Renault автомобиль электротранспорт
Renault Trucks анонсировала выпуск электрогрузовика E-Tech T с запасом хода до 600 км, который станет доступным для заказов в конце 2025 года, а серийное производство начнется в 2026 году
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