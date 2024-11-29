Renault выпустила электрический грузовик E-Tech T с запасом хода 600 км

Renault Trucks анонсировала выпуск электрогрузовика E-Tech T с запасом хода до 600 км, который станет доступным для заказов в конце 2025 года, а серийное производство начнется в 2026 году. Новый грузовик Renault E-Tech T предназначен для дальних перевозок и будет производиться на заводе в Бурк-ан-Бресс, Франция.

Запас хода: до 600 км благодаря усовершенствованной системе e-axle, которая размещает все компоненты привода в задней части, освобождая место для дополнительных батарей.

Батареи: ожидается установка восьми модулей с суммарной емкостью около 800 кВт·ч (против 540 кВт·ч у текущих моделей серии E-Tech T).

Целевая аудитория: перевозчики, которым необходим электрический грузовик для дальних маршрутов.

Renault Trucks также подчеркивает, что увеличенные батареи добавляют вес, что может снизить грузоподъемность и увеличить углеродный след. Компания предлагает индивидуальный подход к выбору конфигурации батарей в зависимости от реальных нужд клиента.

Конкуренция:

Volvo Trucks (также входящая в Volvo Group) готовит аналогичную модель, запланированную к выпуску в 2025 году.

Daimler Truck уже начала производство Mercedes-Benz eActros 600, который также способен преодолевать до 600 км на одном заряде.

Другие игроки, включая MAN, Iveco и DAF, активно разрабатывают свои решения в сегменте электрогрузовиков для дальних перевозок.

Эти разработки отражают растущую конкуренцию на европейском рынке электрического транспорта и акцент на переход к экологически чистым технологиям.