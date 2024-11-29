Renault випустила електричну вантажівку E-Tech T із запасом ходу 600 км29.11.24
Renault Trucks анонсувала випуск електровантажівки E-Tech T із запасом ходу до 600 км, який стане доступним для замовлень наприкінці 2025 року, а серійне виробництво розпочнеться у 2026 році. Нова вантажівка Renault E-Tech T призначена для далеких перевезень і буде вироблятися на заводі в Бурк-ан-Брес, Франція.
- Запас ходу: до 600 км завдяки вдосконаленій системі e-axle, яка розміщує всі компоненти приводу у задній частині, звільняючи місце для додаткових батарей.
- Батареї: очікується встановлення восьми модулів із сумарною ємністю близько 800 кВт·год (проти 540 кВт·год у поточних моделей серії E-Tech T).
- Цільова аудиторія: перевізники, яким потрібна електрична вантажівка для далеких маршрутів.
Renault Trucks також наголошує, що збільшені батареї додають вагу, що може знизити вантажопідйомність та збільшити вуглецевий слід. Компанія пропонує індивідуальний підхід до вибору конфігурації акумуляторів залежно від реальних потреб клієнта.
Конкуренція:
- Volvo Trucks (що також входить до Volvo Group) готує аналогічну модель, заплановану до випуску в 2025 році.
- Daimler Truck вже розпочала виробництво Mercedes-Benz eActros 600, який також здатний долати до 600 км на одному заряді.
- Інші гравці, включаючи MAN, Iveco та DAF, активно розробляють свої рішення в сегменті електровантажівок для далеких перевезень.
Ці розробки відображають зростаючу конкуренцію на європейському ринку електричного транспорту та акцент на перехід до екологічно чистих технологій.
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Renault випустила електричну вантажівку E-Tech T із запасом ходу 600 км Renault автомобіль електротранспорт
Renault Trucks анонсувала випуск електровантажівки E-Tech T із запасом ходу до 600 км, який стане доступним для замовлень наприкінці 2025 року, а серійне виробництво розпочнеться у 2026 році.
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