Рекорд Гиннеса: самый быстрый в мире квадрокоптер развил скорость 480,23 км/ч26.05.24
Люк Белл и его отец Майк Белл из Южной Африки установили мировой рекорд, создав самый быстрый квадрокоптер на батарейках. Их специально изготовленный дрон достиг скорости 480,23 км/ч. Книга рекордов Гиннесса подтвердила достижение как «наибольшая скорость, достигнутая квадрокоптером с дистанционным управлением на батарейках».
Люк описывает создание дрона, названного Peregrine 2, как самый сложный свой проект. С самого начала испытаний батареи дрона сталкивались с проблемами: высокий ток нагревал аккумулятор до 130 °C, что приводило к небольшим пожарам. Провода двигателя также загорались во время тестирования под полной нагрузкой. После 3D-печати окончательной модели и сборки всех частей, первый полет вызвал еще один пожар.
Эта неудача почти заставила Люка оставить проект, но он решил переделать все части и попробовать снова. После нескольких месяцев проб и ошибок был выполнен успешный полет, который, однако, не побил рекорд. Это означало еще больше усовершенствований дрона, включая более мощные двигатели и другие настройки для достижения максимальной скорости.
Предыдущий рекорд принадлежал нидерландскому производителю БПЛА Dutch Drone Gods вместе с компанией Red Bull. Их дрон Red Bull Drone 1 развивал скорость более 350 км/ч и был предназначен для сопровождения болида «Формулы-1» Макса Ферстаппена во время гонки. Форма и аэродинамика Peregrine 2 заметно похожи на Red Bull Drone 1.
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Рекорд Гиннеса: самый быстрый в мире квадрокоптер развил скорость 480,23 км/чдрон
Книга рекордов Гиннесса подтвердила достижение дрона как «наибольшая скорость, достигнутая квадрокоптером с дистанционным управлением на батарейках».
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