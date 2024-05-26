Рекорд Гіннеса: найшвидший у світі квадрокоптер розвинув швидкість 480,23 км/год26.05.24
Люк Белл та його батько Майк Белл із Південної Африки встановили світовий рекорд, створивши найшвидший квадрокоптер на батарейках. Їх спеціально виготовлений дрон досяг швидкості 480,23 км/год. Книга рекордів Гіннесса підтвердила досягнення як “найбільша швидкість, досягнута квадрокоптером з дистанційним керуванням на батарейках”.
Люк описує створення дрона, названого Peregrine 2, як найскладніший свій проект. З самого початку випробувань батареї дрону стикалися з проблемами: високий струм нагрівав акумулятор до 130 ° C, що призводило до невеликих пожеж. Провід двигуна також загорявся під час тестування під повним навантаженням. Після 3D-друку остаточної моделі та складання всіх частин, перший політ викликав ще одну пожежу.
Ця невдача майже змусила Люка залишити проект, але вирішив переробити всі частини й спробувати знову. Після кількох місяців спроб і помилок було виконано успішний політ, який, однак, не побив рекорд. Це означало ще більше вдосконалень дрону, включаючи потужніші двигуни та інші налаштування для досягнення максимальної швидкості.
Попередній рекорд належав нідерландському виробнику БПЛА Dutch Drone Gods разом із компанією Red Bull. Їхній дрон Red Bull Drone 1 розвивав швидкість понад 350 км/год і був призначений для супроводу боліда “Формули-1” Макса Ферстаппена під час гонки. Форма та аеродинаміка Peregrine 2 помітно схожі на Red Bull Drone 1.
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Рекорд Гіннеса: найшвидший у світі квадрокоптер розвинув швидкість 480,23 км/годдрон
Книга рекордів Гіннесса підтвердила досягнення дрону як «найбільша швидкість, досягнута квадрокоптером із дистанційним керуванням на батарейках».
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