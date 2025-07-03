Игровой контроллер Redmi для смартфонов работает до 10 часов

Redmi анонсировала новый контроллер, разработанный специально для мобильного гейминга. В компании говорят что он станет хорошим дополнением к недавно выпущенным планшету Redmi K Pad и флагманскому смартфону Redmi K80 Ultra, который уже успел стать самой продаваемой новинкой 2025 года в Китае.

Основные характеристики контроллера Redmi:

Контроллер состоит из двух отдельных модулей, которые надежно крепятся к устройству с помощью прочных зажимов.

Встроенный аккумулятор на 600 мАч обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Подключение осуществляется через Bluetooth.

Стики с технологией Холла повышают точность управления и износостойкость, предотвращая дрейф и скольжение.

Новинка уже доступна на китайских маркетплейсах по цене около 70 долларов США (в пересчете с юаней).

К слову, новый Redmi K80 Ultra — смартфон, который уже называют самым мощным в истории бренда. Новинка получила 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит.

В основе устройства — чипсет MediaTek Dimensity 9400+ в паре с графическим ИИ-модулем D2. В AnTuTu V103 смартфон набрал более 3,24 миллиона баллов, что делает его одним из самых производительных Android-устройств на рынке.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7410 мАч. По заявлениям разработчиков, заряда хватает на два дня активной работы, а поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт позволяет восполнять заряд за минимальное время.