Ігровий контролер Redmi для смартфонів працює до 10 години

Redmi анонсувала новий контролер, розроблений спеціально для мобільного геймінгу. У компанії кажуть що він стане гарним доповненням до нещодавно випущеного планшета Redmi K Pad і флагманського смартфона Redmi K80 Ultra, який уже встиг стати новинкою 2025 року, що продається в Китаї.

Основні характеристики контролера Redmi:

Контролер складається з двох окремих модулів, які надійно кріпляться до пристрою за допомогою міцних затискачів.

Вбудований акумулятор на 600 мАг забезпечує до 10 годин автономної роботи.

Підключення здійснюється через Bluetooth.

Стіки з технологією Холла підвищують точність управління та зносостійкість, запобігаючи дрейфу та ковзанню.

Новинка вже доступна на китайських маркетплейсах за ціною близько 70 доларів (у перерахунку з юанів).

До речі, новий Redmi K80 Ultra – смартфон, який вже називають найпотужнішим в історії бренду. Новинка отримала 6,83-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1.5K, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю до 3200 ниток.

В основі пристрою – чіпсет MediaTek Dimensity 9400+ у парі з графічним ІІ-модулем D2. У AnTuTu V103 смартфон набрав понад 3,24 мільйона балів, що робить його одним із найпродуктивніших Android-пристроїв на ринку.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 7410 мАг. За заявами розробників, заряду вистачає на два дні активної роботи, а підтримка швидкого заряджання потужністю 100 Вт дозволяє заповнювати заряд за мінімальний час.