RedMagic выпустила Go Power Bank для зарядки устройств на ходу

RedMagic анонсировала Go Power Bank — портативное зарядное устройство, объединяющее три функции в одном компактном аксессуаре. Емкость батареи составляет 5000 мАч, а максимальная мощность зарядки через USB-C достигает 20 Вт. Интегрированный кабель длиной 19 см и возможность pass-through зарядки обеспечивают удобство использования в движении.

RedMagic Go Power Bank оснащен цифровым дисплеем, показывающим уровень заряда, и защитой от перегрева для безопасной работы. Устройство поддерживает современные технологии быстрой зарядки, включая NeoCharger 4, PD3.0 и QC3.0.

При весе 234 грамма и габаритах 83,16 x 69,95 x 31,8 мм, оно компактное и легкое для повседневного ношения. Продажи Go Power Bank в США начнутся 17 декабря по цене $79, а информация о доступности в Канаде будет объявлена позже.