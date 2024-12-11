RedMagic випустила Go Power Bank для заряджання пристроїв на ходу11.12.24
RedMagic анонсувала Go Power Bank – портативний зарядний пристрій, що поєднує три функції в одному компактному аксесуарі. Місткість батареї складає 5000 мАг, а максимальна потужність зарядки через USB-C досягає 20 Вт. Інтегрований кабель довжиною 19 см та можливість pass-through зарядки забезпечують зручність використання у русі.
RedMagic Go Power Bank оснащений цифровим дисплеєм, що показує рівень заряду та захистом від перегріву для безпечної роботи. Пристрій підтримує сучасні технології швидкого заряджання, включаючи NeoCharger 4, PD3.0 та QC3.0.
При вазі 234 грами та габаритах 83,16 x 69,95 x 31,8 мм, воно компактне і легке для повсякденного носіння. Продаж Go Power Bank у США розпочнеться 17 грудня за ціною $79, а інформацію про доступність у Канаді буде оголошено пізніше.
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