09.12.24
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001): лед и мощность
views
80
comments 0
Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001)

Acer Nitro V 14 ANV14-61 выглядит элегантно несмотря на игровую принадлежность. Хороший экран, процессор и видеокарта достаточной производительности. Что еще в нем интересного?