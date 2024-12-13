Reddit представила свой поисковик с искусственным интеллектом

Компания Reddit представила ИИ-поисковик Answers, который позволяет пользователям получать ответы на вопросы в разговорном формате. Система анализирует данные с постов и комментариев, создаёт сводки и предоставляет ссылки на источники, чтобы пользователи могли ознакомиться с дополнительной информацией.

Функция работает как чат-бот, позволяя уточнять запросы и продолжать обсуждение. Пока Reddit Answers доступен только на английском языке и для ограниченного числа пользователей в США, но в будущем планируется расширение на другие страны и языки.

Reddit использует собственные ИИ-модели, а также технологии OpenAI и Google Cloud. Поисковик на основе искусственного интеллекта впервые упоминался летом 2024 года. Ожидается, что функция увеличит доходы платформы, которая впервые за 19 лет стала прибыльной благодаря монетизации данных для компаний OpenAI, Anthropic и Microsoft.