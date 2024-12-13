Reddit представила свою пошукову систему зі штучним інтелектом13.12.24
Компанія Reddit представила ІІ-пошуковик Answers, який дозволяє користувачам отримувати відповіді на запитання у розмовному форматі. Система аналізує дані з постів та коментарів, створює зведення та надає посилання на джерела, щоб користувачі могли ознайомитись з додатковою інформацією.
Функція працює як чат-бот, дозволяючи уточнювати запити та продовжувати обговорення. Поки що Reddit Answers доступний лише англійською мовою та для обмеженої кількості користувачів у США, але в майбутньому планується розширення на інші країни та мови.
Reddit використовує власні ІІ-моделі, а також технології OpenAI та Google Cloud. Пошуковик на основі штучного інтелекту вперше згадувався влітку 2024 року. Очікується, що функція збільшить доходи платформи, яка вперше за 19 років стала прибутковою завдяки монетизації даних для компаній OpenAI, Anthropic та Microsoft.
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Компанія Reddit представила ІІ-пошуковик Answers, який дозволяє користувачам отримувати відповіді на запитання у розмовному форматі
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