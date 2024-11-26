Разработчики ChatGPT выпустят свой браузер для конкуренции с Google Chrome

OpenAI продолжает развивать свои технологии, укрепляя позиции на рынке искусственного интеллекта и стремясь конкурировать с такими гигантами, как Google. По данным портала Information, компания активно рассматривает возможность создания собственного веб-браузера, в который будет интегрирован ИИ-помощник ChatGPT. Для реализации этой идеи OpenAI уже провела переговоры с крупными разработчиками и компаниями, включая Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline.

Такой шаг может стать продолжением стратегии OpenAI по расширению возможностей ChatGPT, включая недавнее добавление собственной поисковой системы в функционал ассистента. Собственный браузер с ИИ-интеграцией не только усилит конкуренцию с Google, но и предоставит пользователям уникальный опыт, связанный с возможностями искусственного интеллекта в повседневной работе в интернете.

Кроме того, OpenAI ведет переговоры с Samsung, который является одним из крупнейших партнеров Google. Этот диалог может сигнализировать о попытках компании укрепить свои позиции на рынке мобильных технологий. Ранее OpenAI уже наладила успешное сотрудничество с Apple, что привело к запуску платформы Apple Intelligence на новых моделях iPhone. Такие инициативы демонстрируют амбициозный подход компании к внедрению своих решений на различные платформы и устройства.