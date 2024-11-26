Розробники ChatGPT випустять свій браузер для конкуренції з Google Chrome

OpenAI продовжує розвивати свої технології, зміцнюючи позиції на ринку штучного інтелекту та прагнучи конкурувати з такими гігантами, як Google. За даними порталу Information, компанія активно розглядає можливість створення власного веб-браузера, до якого буде інтегровано ІІ-помічник ChatGPT. Для реалізації цієї ідеї OpenAI вже провела переговори з великими розробниками та компаніями, включаючи Conde Nast, Redfin, Eventbrite та Priceline.

Такий крок може стати продовженням стратегії OpenAI щодо розширення можливостей ChatGPT, включаючи нещодавнє додавання власної пошукової системи у функціонал асистента. Власний браузер з ІІ-інтеграцією не лише посилить конкуренцію з Google, але й надасть користувачам унікального досвіду, пов’язаного з можливостями штучного інтелекту у повсякденній роботі в інтернеті.

Крім того, OpenAI веде переговори з Samsung, який є одним із найбільших партнерів Google. Цей діалог може сигналізувати про спроби компанії зміцнити свої позиції над ринком мобільних технологій. Раніше OpenAI вже налагодила успішну співпрацю з Apple, що спричинило запуск платформи Apple Intelligence на нових моделях iPhone. Такі ініціативи демонструють амбітний підхід компанії до впровадження своїх рішень на різні платформи та пристрої.