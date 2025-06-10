Razer Phantom Collection — мышь, коврик, клавиатура и наушники в прозрачных светящихся корпусах

Компания Razer представила новую линейку игровых аксессуаров под названием Phantom Collection. Основной особенностью серии стал полупрозрачный зеленоватый корпус, сквозь который видны внутренние компоненты устройств. Такой подход придаёт гаджетам технологичный и необычный вид, а обновлённая RGB-подсветка усиливает эффект, особенно в тёмной обстановке.

В серию Phantom Collection вошли четыре устройства: клавиатура, мышь, гарнитура и коврик для мыши. Все они уже поступили в продажу и стоят на $10 дороже, чем их стандартные версии.

Цены на Razer Phantom Collection:

Razer Basilisk V3 — $170

Razer Firefly V2 Pro — $110

Razer BlackWidow V4 — $200

Razer Barracuda X Chroma — $140

Razer традиционно делает ставку на эффектный дизайн и визуальные детали, и новая коллекция Phantom продолжает эту философию — сочетая узнаваемую эргономику и высокую производительность с выразительным внешним видом.

Razer Basilisk V3 Pro

Получила 11 программируемых кнопок. Устройство оснастили новым оптическим переключателем, фирменной RGB-подсветкой и колесом прокрутки, которое может переключаться между тактильным режимом и режимом свободного вращения.

Razer Basilisk V3 Pro поддерживает беспроводное подключение и может похвастаться датчиком с разрешением 30 000 DPI. Заряжается устройство с помощью порта USB-C или через фирменную док-станцию беспроводной зарядки.

Razer BlackWidow V4

Предлагает клавиши Ghost Pudding от Razer для визуально привлекательной подсветки Chroma RGB. Эти клавиши обладают прозрачным дизайном с матовыми прозрачными боками, что создает эффектное освещение. Клавиатура поддерживает различные способы подключения, включая беспроводную технологию Razer HyperSpeed, Bluetooth 5.0 и проводное подключение через порт USB Type-C. С батареей, обеспечивающей до 200 часов работы без включенной подсветки Chroma, BlackWidow V4 Mini HyperSpeed готова к длительным игровым сессиям.