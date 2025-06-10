Razer Phantom Collection – миша, килимок, клавіатура і навушники в прозорих корпусах, що світяться

Компанія Razer представила нову лінійку ігрових аксесуарів під назвою Phantom Collection. Основною особливістю серії став напівпрозорий зелений корпус, через який видно внутрішні компоненти пристроїв. Такий підхід надає гаджетам технологічного та незвичайного вигляду, а оновлене RGB-підсвічування посилює ефект, особливо в темній обстановці.

До серії Phantom Collection увійшли чотири пристрої: клавіатура, миша, гарнітура та килимок для миші. Всі вони вже надійшли у продаж і коштують на $10 дорожче, ніж їхні стандартні версії.

Ціни на Razer Phantom Collection:

Razer Basilisk V3 – $170

Razer Firefly V2 Pro – $110

Razer BlackWidow V4 – $200

Razer Barracuda X Chroma – $140

Razer традиційно робить ставку на ефектний дизайн і візуальні деталі, і нова колекція Phantom продовжує цю філософію – поєднуючи ергономіку і високу продуктивність з виразним зовнішнім виглядом.

Razer Basilisk V3 Pro

Отримала 11 програмованих кнопок. Пристрій оснастили новим оптичним перемикачем, фірмовим підсвічуванням RGB і колесом прокручування, яке може перемикатися між тактильним режимом і режимом вільного обертання.

Razer Basilisk V3 Pro підтримує бездротове підключення і може похвалитися датчиком із роздільною здатністю 30 000 DPI. Заряджається пристрій за допомогою порту USB-C або через док-станцію бездротової зарядки.

Razer BlackWidow V4

Пропонує клавіші Ghost Pudding від Razer для візуально привабливого підсвічування Chroma RGB. Ці клавіші мають прозорий дизайн з матовими прозорими боками, що створює ефектне освітлення. Клавіатура підтримує різні способи підключення, включаючи бездротову технологію Razer HyperSpeed, Bluetooth 5.0 та дротове підключення через порт USB Type-C. З батареєю, що забезпечує до 200 годин роботи без увімкненого підсвічування Chroma, BlackWidow V4 Mini HyperSpeed ​​готова до тривалих ігрових сесій.