Razer Basilisk Mobile и Joro — ультра-компактные мышь и клавиатура

Компания Razer анонсировала два новых устройства, созданных для геймеров, которые не прекращают играть даже в дороге. В линейке — компактная мышь Basilisk Mobile и портативная клавиатура Joro, обе рассчитаны на комфортное и продуктивное использование вне дома.

Basilisk Mobile — облегчённая версия одноимённой линейки игровых мышей. Она весит 76 граммов, легко помещается в карман, но при этом сохраняет фирменную эргономику. Оснащена сенсором Razer Focus X с разрешением 18 000 DPI и точностью 99,4%, имеет 10 программируемых кнопок, колесо прокрутки HyperScroll, а также три режима подключения, включая Razer HyperSpeed Wireless и Bluetooth. Время автономной работы — до 105 часов по беспроводной связи или 180 часов через Bluetooth.

Модель получила поддержку искусственного интеллекта Prompt Master, который помогает оптимизировать игровой процесс с помощью подсказок и стратегий через Razer Synapse 4. Стоимость мыши — $89,99.

Портативная клавиатура Razer Joro весит 374 грамма при толщине всего 16,5 мм. Она поддерживает до 1800 часов автономной работы, однозонную подсветку Chroma RGB, а также технологию Snap Tap Mode, ускоряющую отклик клавиш — особенно полезную в динамичных играх. В клавиатуре предусмотрены функциональный ряд, полноразмерные стрелки, UV-защищённые колпачки, а также клавиша Microsoft Copilot для взаимодействия с ИИ в Windows.

Клавиатура совместима с macOS, iPadOS и iOS, предлагая альтернативные символы для этих платформ. Стоимость Razer Joro — от $139,99.

Также Razer представила предрелизную версию Synapse для macOS. Программа позволяет настраивать RGB-подсветку, макросы и другие параметры на совместимых устройствах — их список включает 17 моделей, включая новые Basilisk Mobile и Joro.