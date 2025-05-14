Razer Basilisk Mobile та Joro – ультра-компактні миша та клавіатура

Компанія Razer анонсувала два нових пристрої, створені для геймерів, які не припиняють грати навіть у дорозі. У лінійці – компактна миша Basilisk Mobile та портативна клавіатура Joro, обидві розраховані на комфортне та продуктивне використання поза домом.

Basilisk Mobile – полегшена версія однойменної лінійки ігрових мишей. Вона важить 76 грамів, легко вміщується в кишеню, але зберігає фірмову ергономіку. Оснащена сенсором Razer Focus X з роздільною здатністю 18 000 DPI та точністю 99,4%, має 10 програмованих кнопок, колесо прокручування HyperScroll, а також три режими підключення, включаючи Razer HyperSpeed ​​Wireless та Bluetooth. Час автономної роботи – до 105 годин бездротового зв’язку або 180 годин через Bluetooth.

Модель отримала підтримку штучного інтелекту Prompt Master, який допомагає оптимізувати ігровий процес за допомогою підказок та стратегій через Razer Synapse 4. Вартість миші – $89,99.

Портативна клавіатура Razer Joro важить 374 грами при товщині всього 16,5 мм. Вона підтримує до 1800 годин автономної роботи, однозонне підсвічування Chroma RGB, а також технологію Snap Tap Mode, що прискорює відгук клавіш – особливо корисну в динамічних іграх. У клавіатурі передбачені функціональний ряд, повнорозмірні стрілки, UV-захищені ковпачки та клавіша Microsoft Copilot для взаємодії з ІІ в Windows.

Клавіатура сумісна з MacOS, iPadOS та iOS, пропонуючи альтернативні символи для цих платформ. Вартість Razer Joro – від $ 139,99.

Також Razer представила передрелізну версію Synapse для MacOS. Програма дозволяє налаштовувати RGB-підсвічування, макроси та інші параметри на сумісних пристроях – їх список включає 17 моделей, включаючи нові Basilisk Mobile та Joro.