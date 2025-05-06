Raw Ring с ИИ отслеживает эмоции человека06.05.25
В конце 2025 на рынок выйдет новое носимое устройство — смарт-кольцо под названием Raw Ring. Разработчики позиционируют его как технологию, способную отслеживать эмоциональное состояние пользователя в реальном времени.
Гаджет Raw Ring оснащен рядом сенсоров, которые фиксируют физиологические показатели, включая температуру кожи, сердечный ритм, артериальное давление и другие параметры. Полученные данные анализируются встроенным ИИ, после чего система определяет предполагаемое эмоциональное состояние владельца. Эти данные отображаются через подсветку кольца: зеленый цвет символизирует радость, синий — спокойствие, розовый — стресс.
Raw Ring синхронизируется с мобильным приложением, где отображается подробная аналитика состояния пользователя. После завершения двухнедельного этапа калибровки разработчики обещают точность определения эмоций на уровне 87 процентов.
Идею устройства представила Марина Андерсон. По ее словам, проект направлен на улучшение взаимопонимания между партнерами. Вместе с тем новинка вызывает дискуссии, касающиеся границ личного пространства, допустимости постоянного мониторинга и возможных рисков для межличностных отношений. Разработчики отмечают, что пользователи смогут самостоятельно выбирать, какие данные будут доступны другим. Цена Raw Ring пока не раскрыта.
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