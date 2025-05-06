Raw Ring з ШІ відстежує емоції людини06.05.25
Наприкінці 2025 на ринок вийде новий пристрій, що носиться – смарт-кільце під назвою Raw Ring. Розробники позиціонують його як технологію, здатну відстежувати емоційний стан користувача у реальному часі.
Гаджет Raw Ring оснащений рядом сенсорів, що фіксують фізіологічні показники, включаючи температуру шкіри, серцевий ритм, артеріальний тиск та інші параметри. Отримані дані аналізуються вбудованим ШІ, після чого система визначає передбачуваний емоційний стан власника. Ці дані відображаються через підсвічування кільця: зелений колір символізує радість, синій спокій, рожевий стрес.
Raw Ring синхронізується з мобільною програмою, де відображається докладна аналітика стану користувача. Після завершення двотижневого етапу калібрування, розробники обіцяють точність визначення емоцій на рівні 87 відсотків.
Ідею пристрою представила Марина Андерсон. За її словами, проект спрямований на покращення порозуміння між партнерами. Водночас новинка викликає дискусії щодо меж особистого простору, допустимості постійного моніторингу та можливих ризиків для міжособистісних відносин. Розробники зазначають, що користувачі зможуть самостійно вибирати, які дані будуть доступні іншим. Ціна Raw Ring поки що не розкрита.
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