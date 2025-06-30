Раскладушка Xiaomi MIX Flip 2 на Snapdragon 8 Elite стоит от €71530.06.25
Во время масштабной презентации своих новинок компания Xiaomi официально представила второй складной смартфон серии — MIX Flip 2. Внешне модель сохраняет узнаваемый форм-фактор, но получила ряд доработок, затронувших экраны, камеру, производительность и автономность.
Внешний дисплей стал немного крупнее: теперь его диагональ составляет 4 дюйма, а рамки стали уже. Панель выполнена по технологии AMOLED с разрешением 1392×1208 пикселей. Основной складной экран сохранил диагональ 6,86 дюйма при разрешении 2912×1224. Оба дисплея поддерживают частоту 120 Гц, пиковую яркость до 3200 нит и технологии Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid. Отзывчивость сенсора составляет 120 Гц на внешнем экране и 300 Гц на внутреннем.
Смартфон-раскладушка Xiaomi MIX Flip 2 построен на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Для охлаждения используется двойная испарительная камера. Объём оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ, встроенной — от 256 ГБ до 1 ТБ. Слот для карт памяти отсутствует. Ёмкость аккумулятора увеличена до 5165 мА·ч, предусмотрена быстрая зарядка 67 Вт и беспроводная — до 50 Вт. MIX Flip 2 работает под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 2.
Основной модуль камеры представлен 50-мегапиксельным сенсором OV50E с фокусным расстоянием 23 мм. Вместо ранее использовавшейся схемы 1х+2х Xiaomi установила второй 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с автофокусом и возможностью съёмки с расстояния от 5 см. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп и поддерживает съёмку в 4K.
Раскладушка Xiaomi MIX Flip 2 предлагается в четырёх цветах: золотом, белом, фиолетовом и зелёном. В зависимости от конфигурации памяти цена составляет от €715 до €870. В комплект входят зарядное устройство на 67 Вт, кабель USB и двухкомпонентный защитный чехол.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Расскажем про портативный аккумулятор Ugreen Uno с номинальной емкостью 10 000 мА·ч и набором дополнительных плюшек
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Раскладушка Xiaomi MIX Flip 2 на Snapdragon 8 Elite стоит от €715 Xiaomi смартфон
Дисплей Xiaomi MIX Flip 2 выполнена по технологии AMOLED с разрешением 1392×1208 пикселей. Основной складной экран сохранил диагональ 6,86 дюйма
Продажи Tesla в Европе падают 5 месяцев подряд Tesla электротранспорт
Это уже пятый месяц подряд, когда Тесла демонстрирует отрицательную динамику в регионе. Рыночная доля Tesla упала с 1,8% до 1,2%.
Раскладушка Xiaomi MIX Flip 2 на Snapdragon 8 Elite стоит от €715
Продажи Tesla в Европе падают 5 месяцев подряд
Игровая консоль Atari 2600 обыграла ChatGPT в шахматы
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил большой патч 1.5 и официальный редактор модов
Xiaomi Mi Band 10 впервые получил керамическую версию корпуса
Nvidia GeForce RTX 5050 для ноутбуков представлена официально
Intel закрывает автомобильное подразделение компании
Samsung Galaxy S27 Ultra может не получить S Pen в комплекте