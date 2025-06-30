Раскладушка Xiaomi MIX Flip 2 на Snapdragon 8 Elite стоит от €715

Во время масштабной презентации своих новинок компания Xiaomi официально представила второй складной смартфон серии — MIX Flip 2. Внешне модель сохраняет узнаваемый форм-фактор, но получила ряд доработок, затронувших экраны, камеру, производительность и автономность.

Внешний дисплей стал немного крупнее: теперь его диагональ составляет 4 дюйма, а рамки стали уже. Панель выполнена по технологии AMOLED с разрешением 1392×1208 пикселей. Основной складной экран сохранил диагональ 6,86 дюйма при разрешении 2912×1224. Оба дисплея поддерживают частоту 120 Гц, пиковую яркость до 3200 нит и технологии Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid. Отзывчивость сенсора составляет 120 Гц на внешнем экране и 300 Гц на внутреннем.

Смартфон-раскладушка Xiaomi MIX Flip 2 построен на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Для охлаждения используется двойная испарительная камера. Объём оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ, встроенной — от 256 ГБ до 1 ТБ. Слот для карт памяти отсутствует. Ёмкость аккумулятора увеличена до 5165 мА·ч, предусмотрена быстрая зарядка 67 Вт и беспроводная — до 50 Вт. MIX Flip 2 работает под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 2.

Основной модуль камеры представлен 50-мегапиксельным сенсором OV50E с фокусным расстоянием 23 мм. Вместо ранее использовавшейся схемы 1х+2х Xiaomi установила второй 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с автофокусом и возможностью съёмки с расстояния от 5 см. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп и поддерживает съёмку в 4K.

Раскладушка Xiaomi MIX Flip 2 предлагается в четырёх цветах: золотом, белом, фиолетовом и зелёном. В зависимости от конфигурации памяти цена составляет от €715 до €870. В комплект входят зарядное устройство на 67 Вт, кабель USB и двухкомпонентный защитный чехол.