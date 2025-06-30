Розкладачка Xiaomi MIX Flip 2 на Snapdragon 8 Elite коштує від €71530.06.25
Під час масштабної презентації своїх новинок компанія Xiaomi офіційно представила другий складний смартфон серії – MIX Flip 2. Зовні модель зберігає відомий форм-фактор, але отримала ряд доробок, що торкнулися екранів, камери, продуктивності та автономності.
Зовнішній дисплей став трохи більшим: тепер його діагональ становить 4 дюйми, а рамки стали вже. Панель виконана за технологією AMOLED з роздільною здатністю 1392×1208 пікселів. Основний складаний екран зберіг діагональ 6,86 дюйми при роздільній здатності 2912×1224. Обидва дисплеї підтримують частоту 120 Гц, пікову яскравість до 3200 ніт та технології Dolby Vision, HDR10+ та HDR Vivid. Чуйність сенсора становить 120 Гц на зовнішньому екрані і 300 Гц на внутрішньому.
Смартфон-розкладачка Xiaomi MIX Flip 2 побудований на флагманському чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Для охолодження використовується подвійна випарна камера. Об’єм оперативної пам’яті складає 12 або 16 ГБ, вбудованої – від 256 ГБ до 1 ТБ. Слот для карток пам’яті відсутній. Місткість акумулятора збільшена до 5165 мА·год, передбачена швидка зарядка 67 Вт і бездротова – до 50 Вт. MIX Flip 2 працює під керуванням Android 15 із оболонкою HyperOS 2.
Основний модуль камери представлений 50-мегапіксельним сенсором OV50E з фокусною відстанню 23 мм. Замість схеми 1х+2х Xiaomi, що раніше використовувалася, встановила другий 50-мегапіксельний надширококутний модуль з автофокусом і можливістю зйомки з відстані від 5 см. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп і підтримує зйомку 4K.
Розкладачка Xiaomi MIX Flip 2 пропонується у чотирьох кольорах: золотому, білому, фіолетовому та зеленому. Залежно від конфігурації пам’яті ціна становить від €715 до €870. В комплект входять зарядний пристрій на 67 Вт, кабель USB та двокомпонентний захисний чохол.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Розповімо про портативний акумулятор Ugreen Uno з номінальною ємністю 10 000 мА·год та набором додаткових плюшок.
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Розкладачка Xiaomi MIX Flip 2 на Snapdragon 8 Elite коштує від €715 Xiaomi смартфон
Дисплей Xiaomi MIX Flip 2 виконаний за технологією AMOLED з роздільною здатністю 1392×1208 пікселів. Основний складаний екран зберіг діагональ 6,86 дюйми
Продаж Tesla в Європі падає 5 місяців поспіль Tesla електротранспорт
Це вже п’ятий місяць поспіль, коли Тесла демонструє негативну динаміку у регіоні. Ринкова частка Tesla впала з 1,8 до 1,2%.
Розкладачка Xiaomi MIX Flip 2 на Snapdragon 8 Elite коштує від €715
Продаж Tesla в Європі падає 5 місяців поспіль
Ігрова консоль Atari 2600 обіграла ChatGPT у шахи
Смартфон Titan 2 отримав фізичну клавіатуру як у BlackBerry Passport
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримав великий патч 1.5 та офіційний редактор модів
Xiaomi Mi Band 10 вперше отримав керамічну версію корпусу
Nvidia GeForce RTX 5050 для ноутбуків представлена офіційно
Intel закриває автомобільний підрозділ
Samsung Galaxy S27 Ultra може не отримати S Pen у комплекті