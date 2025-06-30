Розкладачка Xiaomi MIX Flip 2 на Snapdragon 8 Elite коштує від €715

Під час масштабної презентації своїх новинок компанія Xiaomi офіційно представила другий складний смартфон серії – MIX Flip 2. Зовні модель зберігає відомий форм-фактор, але отримала ряд доробок, що торкнулися екранів, камери, продуктивності та автономності.

Зовнішній дисплей став трохи більшим: тепер його діагональ становить 4 дюйми, а рамки стали вже. Панель виконана за технологією AMOLED з роздільною здатністю 1392×1208 пікселів. Основний складаний екран зберіг діагональ 6,86 дюйми при роздільній здатності 2912×1224. Обидва дисплеї підтримують частоту 120 Гц, пікову яскравість до 3200 ніт та технології Dolby Vision, HDR10+ та HDR Vivid. Чуйність сенсора становить 120 Гц на зовнішньому екрані і 300 Гц на внутрішньому.

Смартфон-розкладачка Xiaomi MIX Flip 2 побудований на флагманському чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Для охолодження використовується подвійна випарна камера. Об’єм оперативної пам’яті складає 12 або 16 ГБ, вбудованої – від 256 ГБ до 1 ТБ. Слот для карток пам’яті відсутній. Місткість акумулятора збільшена до 5165 мА·год, передбачена швидка зарядка 67 Вт і бездротова – до 50 Вт. MIX Flip 2 працює під керуванням Android 15 із оболонкою HyperOS 2.

Основний модуль камери представлений 50-мегапіксельним сенсором OV50E з фокусною відстанню 23 мм. Замість схеми 1х+2х Xiaomi, що раніше використовувалася, встановила другий 50-мегапіксельний надширококутний модуль з автофокусом і можливістю зйомки з відстані від 5 см. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп і підтримує зйомку 4K.

Розкладачка Xiaomi MIX Flip 2 пропонується у чотирьох кольорах: золотому, білому, фіолетовому та зеленому. Залежно від конфігурації пам’яті ціна становить від €715 до €870. В комплект входять зарядний пристрій на 67 Вт, кабель USB та двокомпонентний захисний чохол.