Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 немного разогнанная версия процессора Snapdragon 6 Gen 103.09.24
Qualcomm недавно добавила на свой сайт информацию о новом мобильном процессоре среднего класса — Snapdragon 6 Gen 3, пропустив версию второго поколения для 4-нм чипа. Анонс был сделан без официального заявления, просто посредством обновления страницы.
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 имеет множество характеристик, схожих с Snapdragon 7s Gen 2, включая изготовление по 4-нм техпроцессу, конфигурацию с 4 ядрами Cortex-A78 и 4 ядрами Cortex-A55, а также графическим процессором Adreno 710. Однако, в отличие от Snapdragon 7s Gen 2, у нового процессора частота работы ядер немного ниже, и максимальная частота дисплея ограничена 120 Гц, против 144 Гц у Snapdragon 7s Gen 2.
По сравнению со Snapdragon 6 Gen 1, новинка также предлагает некоторые улучшения. Кластер ядер Cortex-A78 имеет немного более высокую частоту, а также улучшенную производительность в задачах искусственного интеллекта, таких как отслеживание активности и шумоподавление во время звонков.
Snapdragon 6 Gen 3 поддерживает оперативную память LPDDR4X и LPDDR5, а также хранилище на базе UFS 3.1. Среди беспроводных интерфейсов представлены Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E. Процессор способен работать с сенсорами камер с разрешением до 200 Мп для одиночных фото, 48 Мп для серийной съемки и конфигураций двух сенсоров 32 + 16 Мпикс.
Примечательно что в компании Samsung уже тестируют процессор Snapdragon 8 Gen 4 и он заметно опережает корейскую разработку. Поэтому компания хочет улучшить показатели Exynos 2500 для конкуренции с Snapdragon 8 Gen 4.
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