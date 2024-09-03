Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 трохи розігнана версія процесора Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm нещодавно додала на свій сайт інформацію про новий мобільний процесор середнього класу – Snapdragon 6 Gen 3, пропустивши версію другого покоління для 4-нм чіпа. Анонс був зроблений без офіційної заяви просто за допомогою оновлення сторінки.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 має безліч характеристик, схожих з Snapdragon 7s Gen 2, включаючи виготовлення по 4-нм техпроцесу, конфігурацію з 4 ядрами Cortex-A78 і 4 ядрами Cortex-A55, а також графічним процесором Adreno 710. Snapdragon 7s Gen 2, у нового процесора частота ядер трохи нижче, і максимальна частота дисплея обмежена 120 Гц, проти 144 Гц у Snapdragon 7s Gen 2.

Порівняно зі Snapdragon 6 Gen 1, новинка також пропонує деякі покращення. Кластер ядер Cortex-A78 має трохи більшу частоту, а також покращену продуктивність у завданнях штучного інтелекту, таких як відстеження активності та шумозаглушення під час дзвінків.

Snapdragon 6 Gen 3 підтримує оперативну пам’ять LPDDR4X та LPDDR5, а також сховище на базі UFS 3.1. Серед бездротових інтерфейсів представлені Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6E. Процесор здатний працювати з сенсорами камер з роздільною здатністю до 200 Мп для одиночних фото, 48 Мп для серійної зйомки та конфігурацій двох сенсорів 32+16 Мпікс.

Примітно, що в компанії Samsung вже тестують процесор Snapdragon 8 Gen 4 і він помітно випереджає корейську розробку. Тому компанія хоче покращити показники Exynos 2500 для конкуренції із Snapdragon 8 Gen 4.