Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 трохи розігнана версія процесора Snapdragon 6 Gen 103.09.24
Qualcomm нещодавно додала на свій сайт інформацію про новий мобільний процесор середнього класу – Snapdragon 6 Gen 3, пропустивши версію другого покоління для 4-нм чіпа. Анонс був зроблений без офіційної заяви просто за допомогою оновлення сторінки.
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 має безліч характеристик, схожих з Snapdragon 7s Gen 2, включаючи виготовлення по 4-нм техпроцесу, конфігурацію з 4 ядрами Cortex-A78 і 4 ядрами Cortex-A55, а також графічним процесором Adreno 710. Snapdragon 7s Gen 2, у нового процесора частота ядер трохи нижче, і максимальна частота дисплея обмежена 120 Гц, проти 144 Гц у Snapdragon 7s Gen 2.
Порівняно зі Snapdragon 6 Gen 1, новинка також пропонує деякі покращення. Кластер ядер Cortex-A78 має трохи більшу частоту, а також покращену продуктивність у завданнях штучного інтелекту, таких як відстеження активності та шумозаглушення під час дзвінків.
Snapdragon 6 Gen 3 підтримує оперативну пам’ять LPDDR4X та LPDDR5, а також сховище на базі UFS 3.1. Серед бездротових інтерфейсів представлені Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6E. Процесор здатний працювати з сенсорами камер з роздільною здатністю до 200 Мп для одиночних фото, 48 Мп для серійної зйомки та конфігурацій двох сенсорів 32+16 Мпікс.
Примітно, що в компанії Samsung вже тестують процесор Snapdragon 8 Gen 4 і він помітно випереджає корейську розробку. Тому компанія хоче покращити показники Exynos 2500 для конкуренції із Snapdragon 8 Gen 4.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактне домінування
Невеликі габарити та гарне оснащення, включаючи дискретну відеокарту. Все це має ноутбук Acer Predator Helios Neo 14. Чим ще він цікавий?
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 трохи розігнана версія процесора Snapdragon 6 Gen 1Qualcomm процесор смартфон
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 має безліч характеристик, схожих із Snapdragon 7s Gen 2, включаючи виготовлення по 4-нм техпроцесу, конфігурацію з 4 ядрами Cortex-A78 та 4 ядрами Cortex-A55, а також графічним процесором Adreno 710
Навушники Oppo Enco Air 4 з ANC, захистом IP55 та автономністю 43 години коштують $25Bluetooth Oppo навушники
Навушники Oppo Enco Air 4 мають технологію активного шумоподавлення (ANC), яка знижує сторонні звуки до 32 дБ