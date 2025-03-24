Пылесос Roborock Saros Z70 с роботизированной рукой будет стоить $1899

Компания Roborock представила новый робот-пылесос Saros Z70 на выставке CES 2025. Устройство оснащено роботизированной рукой, которая способна поднимать мелкие предметы, разбросанные по полу, и освобождать путь для дальнейшей уборки. Сейчас производитель открыл предварительные заказы на новинку.

Saros Z70 стал одним из самых дорогих роботов-пылесосов на рынке, его цена на старте составляет $1899, но вскоре она вырастет до $2499. Модель доступна в двух цветах — черном и серебристом.

Главной особенностью Saros Z70 является инновационная роботизированная рука OmniGrip, которая включает пять осей для более точного захвата предметов. Эта рука может разворачиваться, вытягиваться и поворачиваться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, что позволяет роботу поднимать мелкие вещи, такие как носки, полотенца и салфетки, весом до 300 граммов. Робот распознает объекты с помощью камеры и светодиодов, а также определяет их вес с помощью дополнительных датчиков.

Кроме этого, Saros Z70 имеет мощность всасывания 22000 Па и оснащен системой предотвращения запутывания для щеток. Для улучшенной уборки робот оснащен двойными вращающимися швабрами и шасси AdaptLift, что позволяет преодолевать высокие переходы в комнатах. В будущем Roborock планирует расширить возможности устройства, включая возможность поднимать более тяжелые предметы.