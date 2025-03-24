Пылесос Roborock Saros Z70 с роботизированной рукой будет стоить $189924.03.25
Компания Roborock представила новый робот-пылесос Saros Z70 на выставке CES 2025. Устройство оснащено роботизированной рукой, которая способна поднимать мелкие предметы, разбросанные по полу, и освобождать путь для дальнейшей уборки. Сейчас производитель открыл предварительные заказы на новинку.
Saros Z70 стал одним из самых дорогих роботов-пылесосов на рынке, его цена на старте составляет $1899, но вскоре она вырастет до $2499. Модель доступна в двух цветах — черном и серебристом.
Главной особенностью Saros Z70 является инновационная роботизированная рука OmniGrip, которая включает пять осей для более точного захвата предметов. Эта рука может разворачиваться, вытягиваться и поворачиваться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, что позволяет роботу поднимать мелкие вещи, такие как носки, полотенца и салфетки, весом до 300 граммов. Робот распознает объекты с помощью камеры и светодиодов, а также определяет их вес с помощью дополнительных датчиков.
Кроме этого, Saros Z70 имеет мощность всасывания 22000 Па и оснащен системой предотвращения запутывания для щеток. Для улучшенной уборки робот оснащен двойными вращающимися швабрами и шасси AdaptLift, что позволяет преодолевать высокие переходы в комнатах. В будущем Roborock планирует расширить возможности устройства, включая возможность поднимать более тяжелые предметы.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Расскажем про еще одну интересный микрофон для записи подкастов и видеоблогов. Ugreen CM769 – бюджетная модель, посмотрим, как она справляется с записью голоса и звуков.
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Пылесос Roborock Saros Z70 с роботизированной рукой будет стоить $1899 умный дом
Roborock Saros Z70 оснащен роботизированной рукой, которая способна поднимать мелкие предметы, разбросанные по полу, и освобождать путь для дальнейшей уборки
Nvidia представила суперкомпьютеры DGX Spark и DGX Station для работы с масштабными моделями ИИ Nvidia
По словам генерального директора компании Дженсена Хуанга, эти устройства заложат основу для будущих вычислительных технологий, поддерживая развитие ИИ-агентов.
Nvidia представила суперкомпьютеры DGX Spark и DGX Station для работы с масштабными моделями ИИ
Смартфон Google Pixel 9a представили ранее из-за утечек. Цена — $500, старт продаж — в апреле
Windows 11 получит экранную клавиатуру с набором текста при помощи контроллера Xbox
Ведущие Top Gear и Grand Tour снимут новое автошоу
Электрокары Xiaomi SU7 продала 200 000 автомобилей менее чем за год
Xbox 360 оказалось легко взломать с помощью USB-флешки
Tesla Autopilot не видит нарисованных дорог и детей в тумане из-за использования камер без лидаров
Asus: Программа вознаграждений ROG Elite Rewards доступна в Украине
Летсплеи и видеоблогеры вредят продажам игр
Альтернативой Starlink для армии Украины станет европейский Eutelsat