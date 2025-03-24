Пилосос Roborock Saros Z70 з роботизованою рукою буде коштувати $1899

Компанія Roborock представила новий робот-пилосос Saros Z70 на виставці CES 2025. Пристрій оснащений роботизованою рукою, яка здатна піднімати дрібні предмети, розкидані по підлозі, та звільняти шлях для подальшого збирання. Наразі виробник відкрив попередні замовлення на новинку.

Saros Z70 став одним із найдорожчих роботів-пилососів на ринку, його ціна на старті становить $1899, але незабаром вона зросте до $2499. Модель доступна у двох кольорах – чорному та сріблястому.

Головною особливістю Saros Z70 є інноваційна роботизована рука OmniGrip, яка включає п’ять осей для точного захоплення предметів. Ця рука може розвертатися, витягуватися і повертатися як у горизонтальній, так і вертикальній площині, що дозволяє роботу піднімати дрібні речі, такі як шкарпетки, рушники та серветки, вагою до 300 грамів. Робот розпізнає об’єкти за допомогою камери та світлодіодів, а також визначає їхню вагу за допомогою додаткових датчиків.

Крім цього, Saros Z70 має потужність всмоктування 22000 Па та оснащений системою запобігання заплутування для щіток. Для поліпшеного прибирання робот оснащений подвійними швабрами, що обертаються, і шасі AdaptLift, що дозволяє долати високі переходи в кімнатах. У майбутньому Roborock планує розширити можливості пристрою, включаючи можливість піднімати важчі предмети.