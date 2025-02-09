Прототип умной лампы Apple управляется жестами и голосовыми командами

Apple может представить новую разработку для «Умного дома» — умную лампу с искусственным интеллектом, способную не только освещать помещение, но и реагировать на жесты, голосовые команды и даже «общаться» с пользователем.

По данным портала MacRumors, разработка Apple отличается «живыми» движениями и способностью выражать реакции – например, лампа может кивнуть в знак согласия или отрицательно покачать «головой». Она быстро находит нужное направление света и даже умеет танцевать. В основе идеи лежит стремление сделать домашнюю технику более коммуникабельной, чтобы взаимодействие с ней было естественным и человечным.

Что известно

Лампа следит за действиями владельца и направляет свет туда, где он нужен

Распознает жесты и голосовые команды, может «кивать» в ответ или отрицательно мотать «головой»

Умеет танцевать и проявлять «эмоции», делая взаимодействие более человечным

Разработана с учетом принципов коммуникабельности — устройство не просто исполняет команды, но и взаимодействует с пользователем

Хотя Apple пока не объявляла о коммерческом запуске, идея умной лампы-ассистента выглядит перспективной и может найти применение в будущем.