Прототип розумної лампи Apple керується жестами та голосовими командами

Apple може уявити нову розробку для «Розумного дому» — розумну лампу зі штучним інтелектом, здатну не лише висвітлювати приміщення, а й реагувати на жести, голосові команди і навіть спілкуватися з користувачем.

За даними порталу MacRumors, розробка Apple відрізняється «живими» рухами та здатністю виражати реакції – наприклад, лампа може кивнути на знак згоди або негативно похитати «головою». Вона швидко знаходить потрібний напрямок світла і навіть вміє танцювати. В основі ідеї лежить прагнення зробити домашню техніку більш комунікабельною, щоб взаємодія з нею була природною та людяною.

Що відомо

Лампа стежить за діями власника та спрямовує світло туди, де він потрібен

Розпізнає жести та голосові команди, може «кивати» у відповідь або негативно мотати «головою»

Вміє танцювати та виявляти «емоції», роблячи взаємодію більш людяною

Розроблена з урахуванням принципів комунікабельності — пристрій не просто виконує команди, а й взаємодіє з користувачем

Хоча Apple поки не оголошувала про комерційний запуск, ідея розумної лампи-помічника виглядає перспективною і може знайти застосування в майбутньому.