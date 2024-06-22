Прорыв в аккумуляторах? Новая батарея от TDK имеет в 20 раз большую емкость22.06.24
Японская компания TDK анонсировала разработку нового прототипа твердотельного аккумулятора, который обещает значительно превзойти существующие технологии по плотности энергии. Этот новый аккумулятор использует полностью керамический материал с оксидированным твердым электролитом и анодами из литиевых сплавов. По заявлению компании, он обеспечивает плотность энергии вплоть до 1000 Вт·ч на литр объема, что в 20 раз превышает показатели твердотельных батарей ближайших конкурентов и вдвое превосходит лучшие батареи с жидким электролитом.
Основные преимущества нового аккумулятора включают уменьшенный размер устройства, более длительное время работы, а также повышенную стабильность и безопасность. Он предназначен для небольших устройств, таких как часы, где может заменить традиционные батарейки в форме монеты. Несмотря на свои малые размеры (меньше ногтя взрослого человека), новые батареи также имеют потенциал для использования в электромобилях.
Однако масштабирование технологии осложняется хрупкостью больших керамических батарей. TDK планирует начать поставку первых образцов своего нового прототипа клиентам в следующем году и надеется на начало массового производства в ближайшем будущем. Учитывая, что TDK является поставщиком Apple, возможно, что смарт-часы Apple Watch станут одними из первых устройств, использующих эту новую технологию аккумулятора.
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