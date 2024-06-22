Прорив в акумуляторах? Нова батарея від TDK має в 20 разів більшу ємність22.06.24
Японська компанія TDK анонсувала розробку нового прототипу акумулятора, що обіцяє значно перевершити існуючі технології за щільністю енергії. Цей новий акумулятор використовує повністю керамічний матеріал із оксидованим твердим електролітом та анодами з літієвих сплавів. За заявою компанії, він забезпечує щільність енергії аж до 1000 Вт·год на літр об’єму, що у 20 разів перевищує показники твердотільних батарей найближчих конкурентів і вдвічі перевищує найкращі батареї з рідким електролітом.
Основні переваги нового акумулятора включають зменшений розмір пристрою, тривалий час роботи, а також підвищену стабільність та безпеку. Вінпризначений для невеликих пристроїв, таких як годинник, де може замінити традиційні батареї у формі монети. Незважаючи на свої малі розміри (менше за нігтя дорослої людини), нові батареї також мають потенціал для використання в електромобілях.
Однак масштабування технології ускладнюється крихкістю великих керамічних батарей. TDK планує розпочати постачання перших зразків свого нового прототипу клієнтам наступного року та сподівається на початок масового виробництва у найближчому майбутньому. Враховуючи, що TDK є постачальником Apple, можливо, що смарт-годинник Apple Watch стане одним з перших пристроїв, що використовують цю нову технологію акумулятора.
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