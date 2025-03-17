Проникновение интернета в Украине достигло 82,4%

В начале 2025 года количество интернет-пользователей в Украине достигло 31,5 млн человек, а уровень проникновения интернета составил 82,4%. По данным исследования Digital 2025 от DataReportal, население страны за год увеличилось на 838 тысяч человек, а широкополосный мобильный интернет (3G, 4G, 5G) охватывает 94,1% мобильных соединений.

В соцсетях зарегистрированы 21,6 млн пользователей, что составляет 56,4% населения. Среди самых популярных платформ: YouTube (21,6 млн пользователей), Facebook (13,9 млн), Instagram (12 млн) и TikTok (17 млн). LinkedIn насчитывает 5,8 млн украинских пользователей, а X (бывший Twitter) сократил рекламную аудиторию на 64,6% за год, снизившись до 1,61 млн пользователей.

Что касается предпочтений пользователей, 67% мобильных устройств в Украине работают на Android, 32% — на iOS. Самый популярный браузер — Chrome (58%), за ним следуют Edge (15%) и Safari (10%). Поисковая система Google остается лидером (85% запросов), но доля российского Yandex все еще составляет 11%. Исследование также отмечает снижение использования электронных госуслуг: в 2024 году их популярность упала с 64% до 55%, а приложение «Дія» потеряло 9% аудитории, сократившись до 42%.