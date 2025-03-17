Проникнення інтернету в Україні досягло 82,4%17.03.25
На початку 2025 року кількість інтернет-користувачів в Україні досягла 31,5 млн. осіб, а рівень проникнення інтернету склав 82,4%. За даними дослідження Digital 2025 від DataReportal, населення країни за рік збільшилось на 838 тисяч осіб, а широкосмуговий мобільний інтернет (3G, 4G, 5G) охоплює 94,1% мобільних з’єднань.
У соцмережах зареєстровано 21,6 млн користувачів, що становить 56,4% населення. Серед найпопулярніших платформ: YouTube (21,6 млн користувачів), Facebook (13,9 млн), Instagram (12 млн) та TikTok (17 млн). LinkedIn налічує 5,8 млн. українських користувачів, а X (колишній Twitter) скоротив рекламну аудиторію на 64,6% за рік, знизившись до 1,61 млн. користувачів.
Щодо переваг користувачів, 67% мобільних пристроїв в Україні працюють на Android, 32% — на iOS. Найпопулярніший браузер – Chrome (58%), за ним слідують Edge (15%) та Safari (10%). Пошукова система Google залишається лідером (85% запитів), але частка російського Yandex все ще становить 11%. Дослідження також зазначає зниження використання електронних держпослуг: у 2024 році їхня популярність впала з 64% до 55%, а додаток «Дія» втратив 9% аудиторії, скоротившись до 42%.
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