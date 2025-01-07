Прогноз S&P Global Mobility: продажи электромобилей вырастут на 30% за 2025 год07.01.25
Аналитики SP Global Mobility прогнозируют рост продаж электромобилей на 29,9% в 2025 году, что составит 15,1 млн единиц по сравнению с 11,6 млн в 2024 году. Рыночная доля батарейных моделей увеличится с 13,2% до 16,7%.
В США доля электромобилей вырастет на 36%, достигнув 11,2%. В Китае прогнозируется рост на 19,7%, что составит 29,7% рынка. В Центральной и Западной Европе ожидается 43,4%-ное увеличение, доведя долю электрокаров до 20,4%.
Эксперты подчеркивают, что несмотря на рост, сектор столкнется с проблемами, включая нехватку зарядной инфраструктуры, электросетевые ограничения, вопросы цепочек поставок батарей, торговые барьеры и необходимость государственной поддержки перехода на электричество. Политические факторы, также могут повлиять на рынок электромобилей.
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Прогноз S&P Global Mobility: продажи электромобилей вырастут на 30% за 2025 год автомобиль статистика электротранспорт
Аналитики SP Global Mobility прогнозируют рост продаж электромобилей на 29,9% в 2025 году, что составит 15,1 млн единиц по сравнению с 11,6 млн в 2024 году.
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