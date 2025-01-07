Прогноз S&P Global Mobility: продаж електромобілів зросте на 30% за 2025 рік07.01.25
Аналітики SP Global Mobility прогнозують зростання продажів електромобілів на 29,9% у 2025 році, що становитиме 15,1 млн одиниць порівняно з 11,6 млн у 2024 році. Ринкова частка батарейних моделей збільшиться із 13,2% до 16,7%.
У частка електромобілів зросте на 36%, досягнувши 11,2%. У Китаї прогнозується зростання на 19,7%, що становитиме 29,7% ринку. У Центральній та Західній Європі очікується 43,4% збільшення, довівши частку електрокарів до 20,4%.
Експерти наголошують, що незважаючи на зростання, сектор зіткнеться з проблемами, включаючи брак зарядної інфраструктури, електромережні обмеження, питання ланцюжків постачання батарей, торговельні бар’єри та необхідність державної підтримки переходу на електрику. Політичні чинники також можуть вплинути на ринок електромобілів.
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Прогноз S&P Global Mobility: продаж електромобілів зросте на 30% за 2025 рік автомобіль електротранспорт статистика
Аналітики SP Global Mobility прогнозують зростання продажів електромобілів на 29,9% у 2025 році, що становитиме 15,1 млн одиниць порівняно з 11,6 млн у 2024 році.
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