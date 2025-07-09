Проекторы Sony Bravia поддерживают 4K и 120 FPS

Компания Sony анонсировала два новых проектора премиального сегмента — Bravia Projector 7 (VPL‑XW5100ES) и Bravia Projector 9 (VPL‑XW8100ES). Оба устройства ориентированы на домашние кинотеатры и пользователей, которым важно высокое качество изображения при просмотре видео и в играх.

Младшая модель оснащена 0,61-дюймовыми панелями SXRD с нативным разрешением 4K (3840×2160). Лазерный источник света обеспечивает яркость до 2200 люмен. Поддерживаются технологии HDR10, HLG, а также фирменные алгоритмы обработки изображения Sony: XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black, XR TRILUMINOS Pro и XR Clear Image.

Проектор поддерживает вывод 4K-видео с частотой до 120 кадров в секунду, два порта HDMI 2.1, режим ALLM (Auto Low Latency Mode) и обеспечивает задержку ввода всего 12 мс, что делает устройство подходящим для игр. Стоимость модели составляет $7585.

Характеристики Sony Bravia Projector 9

Старшая версия отличается увеличенной яркостью — до 3400 люмен, а также улучшенным оптическим блоком. Здесь используется тот же 0,61-дюймовый SXRD-дисплей, но добавлен объектив ACF (Advanced Crisp-Focused) с 70-мм асферическим элементом и системой плавающей фокусировки.

Также проектор получил технологию Live Colour Enhancer, улучшающую цветопередачу без перенасыщения, особенно в помещениях с ярким освещением. Коэффициент масштабирования увеличен до 2,1x, а диапазон сдвига объектива составляет ±85% по вертикали и ±36% по горизонтали. Заявленная цена — около $19 839.

Совместимость и доступность

Обе модели поддерживают интеграцию с популярными системами умного дома, включая Control4, Crestron, Savant и AMX. Благодаря высокой частоте обновления и низкой задержке, устройства также подходят для игр.

Пока проекторы доступны только на рынке Индии, но в ближайшее время ожидается их выход в других регионах.