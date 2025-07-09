Проектори Sony Bravia підтримують 4K та 120 FPS

Компанія Sony анонсувала два нових проектори преміального сегмента – Bravia Projector 7 (VPL-XW5100ES) і Bravia Projector 9 (VPL-XW8100ES). Обидва пристрої орієнтовані на домашні кінотеатри та користувачів, яким важлива висока якість зображення під час перегляду відео та в іграх.

Молодша модель оснащена 0,61-дюймовими панелями SXRD з нативною роздільною здатністю 4K (3840×2160). Лазерне джерело світла забезпечує яскравість до 2200 люменів. Підтримуються технології HDR10, HLG, а також фірмові алгоритми обробки зображення Sony: XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black, XR TRILUMINOS Pro та XR Clear Image.

Проектор підтримує виведення 4K-відео з частотою до 120 кадрів в секунду, два порти HDMI 2.1, режим ALLM (Auto Low Latency Mode) та забезпечує затримку введення всього 12 мс, що робить пристрій придатним для ігор. Вартість моделі складає $7585.

Характеристики Sony Bravia Projector 9

Старша версія відрізняється збільшеною яскравістю – до 3400 люмен, а також покращеним оптичним блоком. Тут використовується той же 0,61-дюймовий SXRD-дисплей, але доданий об’єктив ACF (Advanced Crisp-Focused) з 70-мм асферичним елементом та системою плаваючого фокусування.

Також проектор отримав технологію Live Colour Enhancer, що покращує перенесення кольорів без перенасичення, особливо в приміщеннях з яскравим освітленням. Коефіцієнт масштабування збільшений до 2,1x, а діапазон зсуву об’єктива становить ±85% по вертикалі та ±36% по горизонталі. Заявлена ​​ціна – близько $19839.

Сумісність та доступність

Обидві моделі підтримують інтеграцію з популярними системами розумного будинку, включаючи Control4, Crestron, Savant та AMX. Завдяки високій частоті оновлення та низькій затримці, пристрої також підходять для ігор.

Поки що проектори доступні тільки на ринку Індії, але найближчим часом очікується їх вихід в інших регіонах.