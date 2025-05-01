Продажи смартфонов стоят на месте в первом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года мировые поставки смартфонов выросли всего на 0,2%, достигнув 296,9 млн единиц, свидетельствуют данные Canalys. Рост спроса в Китае и США частично компенсировал снижение на рынках Индии, Европы и Ближнего Востока.

Европейский рынок притормозил из-за перенасыщения складов — перед введением новой экодирективы ЕС производители и ритейлеры пытались вывести продукцию, не отвечающую новым требованиям ремонтопригодности. В США зафиксировали рост импорта: дистрибьюторы форсировали поставки перед введением новых пошлин, которые в основном затронут дешевые модели.

Лидером рынка осталась Samsung с 20% доли. Apple, на втором месте, нарастила поставки на 13% и достигла 19% рынка – преимущественно за счет формирования запасов. Тройку замыкает Xiaomi с 14%, далее – vivo и OPPO, по 8%.

В Canalys прогнозируют активизацию рынка во втором квартале благодаря распродаже складских остатков и новому запуску. Самая острая конкуренция, по оценкам аналитиков, ожидается в среднеценовом сегменте $200–400.

Администрация Дональда Трампа приняла изменения в тарифной политике, привлекшие значительное внимание в экономических кругах всего мира, сообщает WccfTech. Согласно обновленным указаниям таможенной службы США, смартфоны и компьютеры больше не подпадают под действие «взаимных тарифов», что явилось важным фактором для стабильности потребительского рынка.

Новые положения устанавливают исключение для продукции с тарифными кодами 8517.13.00, что касается смартфонов, и 8471, охватывающего компьютерное оборудование. В результате цены на такие товары останутся на текущем уровне, несмотря на введение новых таможенных пошлин. Также в список исключений попало оборудование для производства полупроводников с кодом 8486, что имеет значение для поддержки американских компаний в сфере микроэлектроники.

Принятые изменения создают условия, при которых компании типа Apple, Dell и HP могут продолжать свою деятельность без необходимости вносить коррективы в стоимость продукции. В то же время эксперты отмечают, что статус исключения не окончательный и может быть пересмотрен в связи с возможным изменением подходов в политике администрации Трампа.