Продаж смартфонів стоять на місці в першому кварталі 2025 року01.05.25
У першому кварталі 2025 року світові постачання смартфонів зросли лише на 0,2%, досягнувши 296,9 млн одиниць, свідчать дані Canalys. Зростання попиту в Китаї та США частково компенсувало зниження на ринках Індії, Європи та Близького Сходу.
Європейський ринок пригальмував через перенасичення складів — перед запровадженням нової екодирективи ЄС виробники та рітейлери намагалися вивести продукцію, яка не відповідає новим вимогам ремонтопридатності. У США зафіксували зростання імпорту: дистриб’ютори форсували постачання перед введенням нових мит, які в основному торкнуться дешевих моделей.
Лідером ринку залишилася Samsung із 20% частки. Apple, на другому місці, наростила постачання на 13% та досягла 19% ринку – переважно за рахунок формування запасів. Трійку замикає Xiaomi із 14%, далі – vivo та OPPO, по 8%.
У Canalys прогнозують активізацію ринку у другому кварталі завдяки розпродажу складських залишків та новому запуску. Найгостріша конкуренція, за оцінками аналітиків, очікується у середньоціновому сегменті $200–400.
Адміністрація Дональда Трампа ухвалила зміни у тарифній політиці, які привернули значну увагу в економічних колах усього світу, повідомляє WccfTech. Згідно з оновленими вказівками митної служби США, смартфони та комп’ютери більше не підпадають під дію «взаємних тарифів», що стало важливим фактором для стабільності споживчого ринку.
Нові положення встановлюють виняток для продукції з тарифними кодами 8517.13.00 щодо смартфонів і 8471, що охоплює комп’ютерне обладнання. В результаті ціни на такі товари залишаться на поточному рівні, незважаючи на введення нових мит. Також до списку винятків потрапило обладнання для виробництва напівпровідників із кодом 8486, що має значення для підтримки американських компаній у сфері мікроелектроніки.
Ухвалені зміни створюють умови, за яких компанії типу Apple, Dell та HP можуть продовжувати свою діяльність без необхідності вносити корективи у вартість продукції. Водночас експерти зазначають, що статус виключення не є остаточним і може бути переглянутий у зв’язку з можливою зміною підходів у політиці адміністрації Трампа.
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Продаж смартфонів стоять на місці в першому кварталі 2025 року смартфон статистика
У першому кварталі 2025 року світові постачання смартфонів зросли лише на 0,2%, досягнувши 296,9 млн одиниць, свідчать дані Canalys.
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