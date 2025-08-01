Процессор Samsung Exynos 2600 на 18% быстрее Snapdragon 8 Elite

Появились первые данные о производительности будущего мобильного процессора Samsung Exynos 2600, который, скорее всего, станет основой флагманских смартфонов компании в 2026 году.

Что касается новой версии графики Xclipse 960 в составе Samsung Exynos 2600, официально не известно, на какой архитектуре она базируется, но уже известно, что у неё 4 Compute Units.

Результаты тестов

В бенчмарке 3DMark Steel Nomad Light Exynos 2600 набирает 3135 баллов, что примерно на 18% выше, чем у смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite первого поколения.

Для сравнения, Snapdragon 8 Elite 2, по слухам, демонстрирует на 20% более высокую производительность по сравнению с первой версией, поэтому преимущество Exynos 2600 выглядит менее впечатляющим.

Важно учитывать, что тесты, вероятно, проводились на инженерных образцах, поэтому финальные показатели могут измениться.

Samsung Exynos 2600 вряд ли появится в коммерческих устройствах раньше 2026 года, но имеющиеся данные свидетельствуют об активной разработке и улучшении производительности по сравнению с предыдущими поколениями и конкурентами.

Exynos — собственная линейка процессоров Samsung, позволяющая уменьшить зависимость от сторонних производителей. С 2019 года Samsung сотрудничает с AMD, интегрируя архитектуру RDNA в графические ядра Xclipse. Сначала использовалась RDNA, затем RDNA2, а сейчас — RDNA3 в чипах Exynos 2400 (Xclipse 940) и Exynos 2500 (Xclipse 950).