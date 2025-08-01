Процесор Samsung Exynos 2600 на 18% швидше за Snapdragon 8 Elite01.08.25
З’явилися перші дані про продуктивність майбутнього мобільного процесора Samsung Exynos 2600, який, найімовірніше, стане основою флагманських смартфонів компанії у 2026 році.
Що стосується нової версії графіки Xclipse 960 у складі Samsung Exynos 2600, офіційно не відомо, на якій архітектурі вона базується, але вже відомо, що має 4 Compute Units.
Результати тестів
- У бенчмарку 3DMark Steel Nomad Light Exynos 2600 набирає 3135 балів, що приблизно на 18% вище, ніж у смартфонів на базі Snapdragon 8 Elite першого покоління.
- Для порівняння, Snapdragon 8 Elite 2, за чутками, демонструє на 20% більш високу продуктивність у порівнянні з першою версією, тому перевага Exynos 2600 виглядає менш вражаючою.
- Важливо враховувати, що тести, ймовірно, проводилися на інженерних зразках, тому фінальні показники можуть змінитися.
Samsung Exynos 2600 навряд чи з’явиться в комерційних пристроях раніше 2026 року, але наявні дані свідчать про активну розробку та покращення продуктивності порівняно з попередніми поколіннями та конкурентами.
Exynos – власна лінійка процесорів Samsung, що дозволяє зменшити залежність від сторонніх виробників. З 2019 року Samsung співпрацює з AMD, інтегруючи архітектуру RDNA у графічні ядра Xclipse. Спочатку використовувалася RDNA, потім RDNA2, а зараз RDNA3 в чіпах Exynos 2400 (Xclipse 940) і Exynos 2500 (Xclipse 950).
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