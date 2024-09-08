Приспосабливающийся вирус-вымогатель Cicada3301 атакует ПК с Windows и Linux

Исследователи в области кибербезопасности выявили новый вирус Cicada3301, который представляет угрозу как для систем на базе Windows, так и для Linux. Вредоносное ПО появилось в июне 2024 года и по своим характеристикам напоминает вирус BlackCat, известный по атакам на Colonial Pipeline в 2021 году. Одной из особенностей Cicada3301 является его способность не только шифровать данные на устройстве, но и красть их в случае, если злоумышленники не получают требуемый выкуп.

Вирус разработан на языке Rust, что делает его более эффективным и гибким для адаптации под разные системы. Он использует сложные методы для блокирования доступа к данным и получения конфиденциальной информации через мошенничество. Разработчики Cicada3301 начали предлагать свои услуги на темных веб-форумах, позволяя другим злоумышленникам за плату заказывать атаки на выбранные цели.

По состоянию на сентябрь 2024 года вирус остается активным, и его ресурсы продолжают функционировать, при этом сообщений о поимке его создателей пока нет.