Вірус-вимагач Cicada3301, що пристосовується, атакує ПК з Windows і Linux08.09.24
Дослідники в галузі кібербезпеки виявили новий вірус Cicada3301, який загрожує як для систем на базі Windows, так і для Linux. Шкідливе ПЗ з’явилося в червні 2024 року і за своїми характеристиками нагадує вірус BlackCat, відомий атаками на Colonial Pipeline в 2021 році. Однією з особливостей Cicada3301 є його здатність не тільки шифрувати дані на пристрої, а й красти їх у випадку, якщо зловмисники не отримують викуп.
Вірус розроблений мовою Rust, що робить його більш ефективним та гнучким для адаптації під різні системи. Він використовує складні методи для блокування доступу до даних та отримання конфіденційної інформації через шахрайство. Розробники Cicada3301 почали пропонувати свої послуги на темних веб-форумах, дозволяючи іншим зловмисникам за плату замовляти атаки на цілі.
Станом на вересень 2024 року вірус залишається активним, і його ресурси продовжують функціонувати, при цьому повідомлень про затримання його творців поки немає.
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Вірус-вимагач Cicada3301, що пристосовується, атакує ПК з Windows і Linuxбезпека хакер
Вірус Cicada3301 розроблений мовою Rust, що робить його більш ефективним та гнучким для адаптації під різні системи.
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