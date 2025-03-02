Президент Lucasfilm и руководитель франшизы Star Wars Кэтлин Кеннеди уходит в отставку02.03.25
Кэтлин Кеннеди, возглавлявшая Lucasfilm с 2012 года, покинет пост президента студии в конце 2025 года. Назначенная Джорджем Лукасом после покупки Lucasfilm корпорацией Disney, Кеннеди сыграла ключевую роль в развитии франшизы Star Wars, курируя выпуск новой трилогии, принесшей более $4,4 миллиарда в мировом прокате. Однако её руководство вызывало неоднозначную реакцию среди поклонников: наряду с кассовыми успехами оно сопровождалось спорами вокруг творческих решений и направленности франшизы.
Первоначально Кеннеди собиралась уйти в 2024 году, но задержалась ещё на год. Её уход совпадает с масштабными изменениями в студии, включая выход полнометражного фильма The Mandalorian & Grogu и перезапуск телевизионных проектов после второго сезона «Андора».
В числе возможных преемников чаще всего называют Дэйва Филони, давнего соратника Джорджа Лукаса и ведущего разработчика телевизионных проектов по Star Wars. Однако его ограниченный опыт в большом кино делает его кандидатуру неочевидной. Решение о новом руководителе станет определяющим для будущего Lucasfilm и дальнейшего развития франшизы.
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Президент Lucasfilm и руководитель франшизы Star Wars Кэтлин Кеннеди уходит в отставку кино
Её руководство вызывало неоднозначную реакцию среди поклонников: наряду с кассовыми успехами оно сопровождалось спорами вокруг творческих решений и направленности франшизы.
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