Президент Lucasfilm та керівник франшизи Star Wars Кетлін Кеннеді йде у відставку

Кетлін Кеннеді, яка очолювала Lucasfilm з 2012 року, залишить пост президента студії наприкінці 2025 року. Призначена Джорджем Лукасом після купівлі Lucasfilm корпорацією Disney, Кеннеді відіграла ключову роль у розвитку франшизи Star Wars, куруючи випуск нової трилогії, що принесла понад 4,4 мільярда доларів у світовому прокаті. Проте її керівництво викликало неоднозначну реакцію серед шанувальників: поряд із касовими успіхами воно супроводжувалося суперечками навколо творчих рішень та спрямованості франшизи.

Спочатку Кеннеді збиралася піти 2024 року, але затрималася ще на рік. Її відхід збігається з масштабними змінами у студії, включаючи вихід повнометражного фільму The Mandalorian & Grogu та перезапуск телевізійних проектів після другого сезону «Андору».

Серед можливих наступників найчастіше називають Дейва Філоні, давнього соратника Джорджа Лукаса та провідного розробника телевізійних проектів зі Star Wars. Однак його обмежений досвід у великому кіно робить його кандидатуру неочевидною. Рішення про нового керівника стане визначальним для майбутнього Lucasfilm та подальшого розвитку франшизи.

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