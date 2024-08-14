Представлены смартфоны Google Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL: все еще нет?

Google представила новую линейку смартфонов Pixel 9, которая включает три модели: Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL.

Pixel 9

Смартфон Pixel 9 оснащён новым процессором Tensor G4 от Google, который обеспечивает высокую производительность в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Этот чип поддерживает ряд функций на основе искусственного интеллекта, что улучшает работу камеры и общую производительность устройства.

Pixel 9 имеет 6,3-дюймовый дисплей Actua с разрешением 1080 x 2424 пикселей, защищённый стеклом Gorilla Glass Victus 2. Смартфон также получил новый дизайн камеры с основным объективом на 50 МП и ультрашироким объективом на 48 мегапикселей, который поддерживает улучшенный макрорежим и 8-кратное оптическое увеличение Super Res. Камера устройства оснащена новыми функциями, включая «Добавить меня», позволяющую объединять фотографии для создания групповых снимков. Также доступны привычные функции, такие как Night Sight для ночной съёмки и Magic Editor для редактирования фотографий.

Одной из ключевых новинок стала функция Satellite SOS, позволяющая передавать сигнал SOS через спутниковую сеть в случае отсутствия покрытия сотовой связи или Wi-Fi. Эта услуга будет бесплатной в течение первых двух лет для пользователей в США.

Pixel 9 работает на базе Android 14 и будет получать обновления операционной системы и безопасности в течение семи лет. Смартфон будет доступен в четырёх цветах: обсидиановый, фарфоровый, зелёный, и выйдет на рынки США, Канады, Европы и Азии.

Pixel 9 Pro и 9 Pro XL

Новые модели Pixel 9 Pro и 9 Pro XL представляют собой обновлённые устройства с улучшенным дизайном и усовершенствованной камерной панелью. Оба смартфона доступны в четырёх цветовых вариантах: обсидиановый, фарфоровый, ореховый и розовый кварц.

Обе модели оснащены новым процессором Tensor G4, который поддерживает локальную обработку данных Gemini Nano с технологией Multimodality, что позволяет распознавать текст, изображения и аудио. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и возможностью выбора встроенной памяти объёмом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, устройства предлагают высокую производительность.

Pixel 9 Pro оборудован аккумулятором ёмкостью 4700 мАч (минимум 4558 мАч), а модель Pixel 9 Pro XL — батареей на 5060 мАч (минимум 4942 мАч). Оба устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет зарядить аккумулятор с 0 до 70% за 30 минут. Смартфоны также получили новые функции искусственного интеллекта, такие как Gemini Live для расширенного голосового помощника и Pixel Studio для редактирования изображений. Улучшена функция Clear Calling, теперь включающая Call Notes, позволяющую получить резюме телефонных звонков.

Pixel 9 Pro и 9 Pro XL стали одними из первых устройств, поддерживающих функцию Satellite SOS для экстренной связи через спутник, которая будет доступна бесплатно в течение первых двух лет. Новое приложение Pixel Weather использует искусственный интеллект для предоставления точных прогнозов погоды. Смартфоны работают на базе Android 14 и будут получать обновления операционной системы в течение семи лет, причём Android 15 ожидается в ближайшие месяцы.

Обе модели оснащены основными камерами на 50 МП, ультрашироким датчиком на 48 Мпикс и телеобъективом на 48 мегапикселей с 5-кратным увеличением. Фронтальная камера обновлена до 42 МП. Среди новых возможностей — запись видео в 8K, поддержка Video Boost и Super Res Zoom до 20x.

Предварительные заказы на Pixel 9 Pro начинаются с 999 долларов США, а на Pixel 9 Pro XL — с 1099 долларов США. Продажи начнутся 22 августа, а Pixel 9 Pro станет доступен 4 сентября.

Странно что серия смартфонов Google Pixel 9 не поддерживает новый стандарт беспроводной зарядки Qi2. Хотя Qi2 был анонсирован в начале 2023 года и технически завершен в конце года, а первые продукты с поддержкой Qi2 появились на рынке лишь недавно, смартфоны Pixel 9 не получили этой функции.