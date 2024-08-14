Представлені смартфони Google Pixel 9, Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL: все ще ніт?

Google представила нову лінійку смартфонів Pixel 9, яка включає три моделі: Pixel 9, Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL.

Pixel 9

Смартфон Pixel 9 оснащений новим процесором Tensor G4 від Google, який забезпечує високу продуктивність у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті. Цей чіп підтримує ряд функцій на основі штучного інтелекту, що покращує роботу камери та загальну продуктивність пристрою.

Pixel 9 має 6,3-дюймовий дисплей Actua з роздільною здатністю 1080 x 2424 пікселів, захищений склом Gorilla Glass Victus 2. Смартфон також отримав новий дизайн камери з основним об’єктивом на 50 МП і ультрашироким об’єктивом на 48 мега кратне оптичне збільшення Super Res. Камера пристрою оснащена новими функціями, включаючи “Додати мене”, що дозволяє об’єднувати фотографії для створення групових знімків. Також доступні звичні функції, такі як Night Sight для нічної зйомки та Magic Editor для редагування фотографій.

Однією з ключових новинок стала функція Satellite SOS, що дозволяє передавати сигнал SOS через супутникову мережу у разі відсутності покриття стільникового зв’язку або Wi-Fi. Ця послуга буде безкоштовною протягом перших двох років для користувачів США.

Pixel 9 працює на базі Android 14 і отримуватиме оновлення операційної системи та безпеки протягом семи років. Смартфон буде доступний у чотирьох кольорах: обсидіановий, фарфоровий, зелений і вийде на ринки США, Канади, Європи та Азії.

Pixel 9 Pro та 9 Pro XL

Нові моделі Pixel 9 Pro та 9 Pro XL являють собою оновлені пристрої з покращеним дизайном та вдосконаленою камерною панеллю. Обидва смартфони доступні в чотирьох кольорах: обсидіановий, фарфоровий, горіховий і рожевий кварц.

Обидві моделі оснащені новим процесором Tensor G4, який підтримує локальну обробку даних Gemini Nano з технологією Multimodality, що дозволяє розпізнавати текст, зображення та аудіо. У поєднанні з 16 ГБ оперативної пам’яті та можливістю вибору вбудованої пам’яті об’ємом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ, пристрої пропонують високу продуктивність.

Pixel 9 Pro обладнаний акумулятором ємністю 4700 мАг (мінімум 4558 мАг), а модель Pixel 9 Pro XL – батареєю на 5060 мАг (мінімум 4942 мАг). Обидва пристрої підтримують швидке заряджання потужністю 45 Вт, що дозволяє зарядити акумулятор з 0 до 70% за 30 хвилин. Смартфони також отримали нові функції штучного інтелекту, такі як Gemini Live для розширеного голосового помічника та Pixel Studio для редагування зображень. Поліпшено функцію Clear Calling, що тепер включає Call Notes, що дозволяє отримати резюме телефонних дзвінків.

Pixel 9 Pro та 9 Pro XL стали одними з перших пристроїв, що підтримують функцію Satellite SOS для екстреного зв’язку через супутник, який буде доступний безкоштовно протягом перших двох років. Нова програма Pixel Weather використовує штучний інтелект для надання точних прогнозів погоди. Смартфони працюють на базі Android 14 та отримуватимуть оновлення операційної системи протягом семи років, причому Android 15 очікується у найближчі місяці.

Обидві моделі оснащені основними камерами на 50 МП, ультрашироким датчиком на 48 Мпікс та телеоб’єктивом на 48 мегапікселів із 5-кратним збільшенням. Фронтальну камеру оновлено до 42 МП. Серед нових можливостей запис відео в 8K, підтримка Video Boost і Super Res Zoom до 20x.

Попередні замовлення на Pixel 9 Pro починаються з 999 доларів США, а на Pixel 9 Pro XL – з 1099 доларів США. Продаж розпочнеться 22 серпня, а Pixel 9 Pro стане доступним 4 вересня.

Дивно, що серія смартфонів Google Pixel 9 не підтримує новий стандарт бездротової зарядки Qi2. Хоча Qi2 було анонсовано на початку 2023 року і технічно завершено наприкінці року, а перші продукти з підтримкою Qi2 з’явилися на ринку лише нещодавно, смартфони Pixel 9 не отримали цієї функції.